Eerste stapjes buiten voor Suki en Tun Kai

De olifantenfamilie in Planckendael heeft vandaag voor het eerst haar twee piepjonge baby’s mee naar buiten genomen. De kleintjes Suki en Tun Kai hebben de winter in hun warme verblijf doorgebracht, maar zijn nu sterk genoeg om met de buitenwereld kennis te maken.

Tun Kai, is nu twee maanden oud en is het eerste kalfje van de beroemde olifant Kai-Mook. Het andere kalfje, Suki, is twee en een halve maand oud.

Planckendael werkt actief mee aan het kweekprogramma voor de Aziatische olifant in India waarvan Kai-Mook, publiekslieveling in heel België, de ambassadeur is.