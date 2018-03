Eerste cookie dough bar in ons land geopend

Vandaag opent in Gent een pop-upwinkel waar ze koekjesdeeg verkopen. In New York zijn cookie dough bars een echte hype, twee jonge zaakvoersters lanceren het concept nu ook in ons land.

Twee studentes openden zonet de allereerste cookie dough bar van het land. Het concept is simpel: je krijgt een potje met ... koekjesdeeg in. "Why bake it, when you can eat it?", klinkt het bij de jonge uitbaatsters.

Vanaf volgende week voorzien ze ook veganistisch deeg. De pop-upwinkel blijft maar vier weken open, dus als je een potje met koekjesdeeg wil proberen, moet je er snel bij zijn.

