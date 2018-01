Dit was de super-blauwe-bloedmaan

Er verscheen vanmiddag een uniek schouwspel aan de hemel, een zogenoemde ‘super-blauwe-bloedmaan’. Die doet zich voor als een supermaan, een blauwe maan en een maansverduistering allemaal op exact hetzelfde moment voorkomen. Vooral in het westelijke halfrond was de 'super-blauwe-bloedmaan' goed te bewonderen.

Met de 'super-blauwe-bloedmaan' deden zich drie fenomenen voor op exact hetzelfde moment, bij volle maan. Dat is behoorlijk uitzonderlijk. De laatste keer dat er een ‘super-blauwe-bloedmaan’ te zien was, was in 1866.

Een supermaan verschijnt als de maan op het dichtst mogelijke punt bij de aarde staat. De maan lijkt dan groter, maar ook helderder. Het verschil in lichtsterkte tussen wanneer de maan het dichtst bij de aarde staat en wanneer ze het verst verwijderd is van de aarde, bedraagt dertig procent.

Heel erg uitzonderlijk is een supermaan niet. De vorige verscheen op 1 januari en begin maart kunnen we de volgende al zien.

Over een blauwe maan spreken we als we twee keer een volle maan zien in één kalendermaand. Dit jaar kregen we een volle maan te zien op de eerste dag van de maand en vandaag, op de laatste dag van de maand, is het opnieuw zover.

Ook een blauwe maan is niet bijster uitzonderlijk. Ze doet zich gemiddeld om de twee of drie jaar voor. Dit jaar krijgen we er toevallig twee te zien: in januari en in maart. Anders dan de naam doet vermoeden, kleurt de maan straks niet echt blauw.

Een bloedmaan is het gevolg van een maansverduistering. De maan valt dan in de schaduw van de aarde. Ze krijgt dan geen rechtstreeks zonlicht, maar een oranjerode kleur.