Dit is spin van het jaar

De Koffieboonspin werd door 83 arachnologen uit 26 Europese landen verkozen tot Europese spin van 2018. Haar naam dankt de soort aan de merkwaardige vorm van haar achterlijf. De spin is dan wel familie van de beruchte Zwarte weduwe, toch is ze volstrekt ongevaarlijk voor de mens.

De Koffieboonspin is een efficiënte opruimer van allerlei in huis levende ongewervelden, schrijft Natuurpunt op haar website. Haar driedimensionale web bouwt ze meestal in of aan gebouwen. Zo vind je ze bijvoorbeeld in vensternissen en onder vensterbanken of onder rommel in kelders en tuinhuizen. De Koffieboonspin is dus niet kieskeurig en op sommige plaatsen kan ze zelfs vrij algemeen voorkomen zodat de soort niet als bedreigd beschouwd wordt.

Vettig

De lichaamslengte van de vrouwtjes bedraagt 4,5–7 mm en van de mannetjes 4–5,5 mm. Het enigszins afgeplatte achterlijf is glanzend, wat het een vettig of wassen uitzicht geeft. In het Duits noemt men de spin dan ook “Fettspinne”. Zoals de Nederlandse naam zegt, doet het achterlijf van deze spin denken aan een koffieboon. Als ze verstoord wordt, trekt ze haar poten in en wordt ze ook ovaal zoals een koffieboon.

Foto: Natuurpunt