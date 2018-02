Dit is speelgoed om puisten uit te duwen

Puisten uitknijpen is voor veel mensen erg vies, maar anderen vinden het net leuk en soms zelfs bevredigend. Liefhebbers kunnen zich vanaf nu helemaal uitleven op een nieuw stuk speelgoed: de Pop It Pall. Het is een soort lapje waarop je kunt duwen en waaruit een geelachtige substantie komt.

Het is misschien een handige tool voor mensen die graag puisten uitduwen, maar toch hun gezicht willen sparen. De Pop it Pall is gemaakt van een soort silicone die de huid imiteert. In het lapje zitten verschillende gaatjes die op puisten lijken. Als je er hard genoeg op duwt, komt er een geelachtige substantie uit.

De Pop it Pall bestaat in twee kleuren: perzikkleur en bruin. Heb je alle puistjes leeggeprikt, dan kan je de Pop it Pall gewoon hervullen.