In restaurant Naulo in Kathmandu (Nepal) word je bediend door robots. Naulo is het eerste volledig gedigitaliseerde restaurant in Nepal. Klanten gebruiken touchscreens om hun bestellingen te plaatsen en drie robots komen je bestelling aan je tafel brengen. Ze bewegen niet zo snel, maar dat vinden de klanten niet erg. Vooral kinderen zijn fan van de robots. Ze zijn onder meer uitgerust met object- en spraakherkenning.