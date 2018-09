Dit paard heeft een blindengeleidepony

Een koppel paardenliefhebbers uit Geetbets heeft een verwaarloosd, blind paard van de dood gered. Het dier is samen met een Shetland pony in beslag genomen. Die pony is zowat de geleidepony van het paard en geeft onder meer aan waar er eten ligt. Alleen dankzij de pony kan het paard overleven.

De gecastreerde hengst is dertien jaar en heeft maanblindheid, een ontsteking aan de ogen. De aandoening kan niet behandeld worden, en dus kon het paard zijn plan niet trekken. In een opvangcentrum ontdekten de verzorgers dat het dier wel kon overleven met één specifieke pony erbij.

De twee dieren zijn samen in beslag genomen. Blijkbaar vertrouwt het paard de pony door en door. Het paard volgt dan ook de cadans van de pony, waardoor het dier bij zijn eten en drinken raakt.

Gelukkig werden de dieren nu samen geadopteerd. Als dat niet gebeurd was, moest men het paard laten inslapen, maar dat kon de nieuwe eigenaar niet laten gebeuren.