Dit is monsterkreeft 'Wesley': 10 kilo en 90 jaar oud

Kreefteninvoerder Lobsterfish heeft een kreeft van bijna 10 kilo en 90 jaar oud aan Sealife geschonken.

Het is niet de oudste kreeft ooit, maar zo oud worden is toch wel heel uitzonderlijk. Normaal zijn ze maximaal een jaar of 7 en nog geen kilo zwaar als ze in de pot vliegen. De leeftijd van de kreeft is een schatting, een kreeft komt gemiddeld 80 gram per jaar bij.

De kreeft had eerst de naam Rocky gekregen maar nadien werd ze Wesley gedoopt, naar de aanvaller van Club Brugge. Want de restaurateur die de kreeft mee heeft geschonken aan Sea Life (een grote Club-fan) vond Wesley mooier.

De kreeft wordt niet opgegeten, hij zal zijn oude dag slijten in Sealife.

Wist je dat een kreeft plast via zijn ogen? En dat een kreeft twee magen heeft? Dit en andere kreeftenweetjes krijg je vanmiddag in Blankenberge.