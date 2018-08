Dit is het WK buikschuiven

Afgelopen weekend namen in het Antwerpse Zandvliet 120 mensen deel aan het WK buikschuiven. Al voor het zesde jaar op rij zakten deelnemers en toeschouwers af naar dit opvallende WK. De deelnemers gleden er individueel of in team van een ingezeepte schans en streden ervoor als eerste de bel of knuffelbeer aan te raken.

De deelnemende sportievelingen namen het zaterdag tegen elkaar op in verschillende disciplines, zoals de bel-ronde, de ballegooironde, de jump-to-the-monkey, freestyle, curling... De teams wedijverden voor de titel van 'wereldkampioen buikschuiven'.

Op zondag vond een familiedag plaats en was iedereen welkom om het tegen elkaar op te nemen. In het totaal namen 120 mensen deel aan deze zesde editie van het WK buikschuiven.