Dit is het 1.000ste pakje van Manneken Pis

Op het Brusselse stadhuis is deze middag het duizendste kostuum van Manneken Pis feestelijk voorgesteld. Het kostuum, een creatie van de Brusselse couturier Jean-Paul Lespagnard, staat in het teken van het Atomium, dat ook het kostuum heeft geschonken. Rond 12.00 uur werd het kostuum onthuld aan de alombekende fontein, onder grote belangstelling van pers en toeristen.

"Het duizendste kostuum mocht niet zomaar een kostuum zijn", zegt Karine Lalieux, Brussels schepen van Cultuur. "Het moest een mijlpaal zijn. We hebben daarvoor ook gebroken met de traditie. Normaal zijn het verenigingen of personen die zelf aanbieden om Manneken Pis een kostuum te geven, voor deze ene keer zijn we zelf op zoek gegaan naar iemand. Het kostuum moest iets zijn dat Manneken Pis eer aandoet en we hebben daarom gekozen voor een ander Brussels symbool, dat ook een verjaardag viert, het Atomium."

"Het was voor ons een eer om dit kostuum te schenken", zegt Arnaud Bozzini, tentoonstellingsdirecteur van het Atomium. "Zowel Manneken Pis als het Atomium maken deel uit van de Brusselse identiteit, van ons collectief geheugen en staan symbool voor het Belgisch surrealisme." Manneken Pis zal het nieuwe kostuum dragen tot morgenavond.