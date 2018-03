Dit is de meest bekeken Belg op het internet

Frederik Maesen, een 42-jarige Zonhovenaar, is wellicht de meest bekeken Belg op het internet. Wel, hijzelf niet, maar zijn foto’s. Maesen gaat namelijk met een 360°-camera naar plaatsen die onbereikbaar zijn voor Google Street View. Gisteren deed hij zijn verhaal in Het Belang van Limburg (HBvL).

48 miljoen keer al werden de foto’s van Frederik bekeken op het internet. Het begon allemaal in 2013, toen hij zich aan het Gardameer in Italië bevond. “Ik kreeg toen op mijn iPhone een berichtje van Google, met de vraag om te laten zien waar ik was. Iedereen krijgt zo wel eens een oproep. Ik heb me meteen als lokale gids geregistreerd”, vertelt hij in HBvL.

Ondertussen post Frederik zo vaak als hij kan foto’s op het internet. “Als het kan, dan maak ik een ommetje om foto’s te maken. In mijn vrije tijd ga ik ook vaak wandelen. Zo kom ik geregeld op wegeltjes (kleine onverharde wegen) waar geen auto kan komen. Daar maak ik dan 360°-foto’s, met de Google Street View App op mijn iPhone. Mijn meest bekeken foto maakte ik aan het Prinsenhof in Kuringen (Hasselt). Daar is al 1.356.825 keer op geklikt.”

Geen vergoeding

Hoewel Frederiks foto’s al miljoenen keren bekeken zijn, verdient hij niets met zijn tijdrovende hobby. “Het enige wat Google weggeeft, zijn punten. Die leveren bepaalde voordelen op, zoals vroegtijdige toegang tot nieuwe Googlefuncties.” Hij doet het naar eigen zeggen ook helemaal niet voor het geld. “Ik vind het een fijne gedachte dat ik dankzij mijn foto’s andere mensen kan inspireren om leuke winkeltjes, restaurants of zelfs andere continenten te bezoeken.”

Wereldwijd

Vandaag zijn er ongeveer 50 miljoen mensen geregistreerd als ‘lokale gids’ bij Google. Het bedrijf houdt naar eigen zeggen geen statistieken bij over de populariteit van hun gidsen, maar vertelde aan HBvL wel “dat Maesen over de hele wereld ongetwijfeld één van de meest populaire gidsen moet zijn”.

“Dat is een mooie erkenning”, voegt Maesen nog toe. “Maar het mooiste, dat is die welgemeende dankjewel van mensen die ik onbewust verder geholpen heb met mijn foto’s. Onlangs kreeg ik zo een compliment van een pasgetrouwd koppel. Dat had zijn trouwfoto’s laten maken op een plaats die ze dankzij mijn foto op Google Maps hadden ontdekt. Prachtig, toch?”

Wil je Frederiks foto's bekijken of zijn reisverhalen lezen, dan kan je een kijkje gaan nemen op zijn persoonlijke website: www.frederikmaesen.be

Foto: YouTube