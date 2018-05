Dit is de lookalike van Kim Jong-un

Een lookalike van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un schudt momenteel handjes in Singapore, in Zuidoost-Azië. De man lijkt als twee druppels water op de Koreaanse leider en pakt daar maar wat graag mee uit.

De imitator laat zichzelf Howard X noemen. Hij verschijnt tegenwoordig af en toe als 'Jong-un' in het openbaar. Howard X was namelijk ook al aanwezig op de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea.

Het duurde even voordat Howard X merkte dat hij op de Koreaanse leider lijkt. Toen hij dat door had, beseft hij echter dat hij hem kon imiteren om er wat geld mee te verdienen. Het grootste verschil met Jong-un is dat Howard X iets minder weegt. De imitator wil echter zijn gezondheid niet schaden om nog meer op hem te lijken.