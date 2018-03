Dit is de duurste praline ter wereld

Op een chocoladebeurs in Portugal is gisteren de duurste praline ter wereld voorgesteld. Het chocolaatje kost niet minder dan 7.728 euro. Niet verwonderlijk als je weet waarmee de praline bedekt is: eetbaar goud.

Op een beurs in Obidos in Portugal bewaken twee mannen één speciale praline. Het heeft de vorm van een diamant, een vulling van witte truffel, saffraandraden en vanille uit Madagaskar en is bedekt met een laagje bladgoud van 23 karaat. In totaal zijn er maar duizend van zo’n pralines gemaakt.

Swarovski

De bonbon is een creatie van de Portugese chocolatier Daniel Gomes. Het doosje waarin de praline verpakt is, is in de vorm van een kroon en is bedekt met 5.500 kristallen van Swarovski. Iedere koper krijgt er ook een gepersonaliseerde pincet bij.

Wereldrecord

Volgens de chocolatier is het snoepje opgenomen in het Guinness Book of Records als duurste praline ooit. De vorige recordhouder was de praline ‘La Madeline au Truffe’ van de Deense chocolatier Fritz Knipschildt’s met een waarde van 250 dollar.