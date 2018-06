Dinosaurus gekocht voor 2 miljoen

Het skelet van een dinosaurus is tijdens een veiling op de Eiffeltoren in de Franse hoofdstad Parijs voor 2 miljoen euro van eigenaar verwisseld. Een Franse koper had dat bedrag over voor de minstens 152 miljoen jaar oude botten, aldus een woordvoerster van het veilinghuis Aguttes. Hij zal het laten tentoonstellen in een voor het publiek toegankelijk museum in Frankrijk. In welk museum dat zal gebeuren, zei de niet bij naam genoemde koper niet.

Volgens het veilinghuis kan het na de eerste onderzoeken gaan om de overblijfselen van een tot dusver onbekende dinosaurussoort, van de vleesetende geslacht allosaurus. Ook een volledig nieuw geslacht is niet uitgesloten. Het veilinghuis beriep zich voor de informatie op een eerste onderzoek van de wetenschappers Pascal Godefroit en Simone Maganuco.

Het skelet is 8,70 meter lang en 2,60 meter hoog en werd in de Amerikaanse staat Wyoming gevonden. Het was voor de veiling sinds zaterdag op de meer dan 5.000 vierkante meter grote etage van de Eiffeltoren op 57 meter hoogte te zien.