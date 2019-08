Dikke mist overspoeld vliegtuig

Het is iets wat je liever niet zou meemaken. Net voor het opstijgen vulde een dikke mist het volledige vliegtuig dat vanuit Florida naar New York zou vertrekken. De passagiers schrokken en begonnen te filmen, maar wisten niet wat er aan de hand was.

De mist was geurloos en bleef zeker dertig minuten hangen waardoor het vliegtuig niet onmiddellijk kon opstijgen. De reizigers kregen weinig tot geen uitleg van de crew die liever mopjes maakte over Halloween dan dat ze de echte reden zouden geven.

Volgens een expert zou condensatie de mist veroorzaakt hebben. Maar ook hij was verrast toen hij de beelden zag.