Deze weermachine maakt je blij op reis

Hoe kouder het bij ons thuis is, hoe gelukkiger we zijn op reis. Dat heeft internationaal onderzoek dat gevoerd werd in vijf landen uitgewezen. Daarom heeft reisorganisatie Neckermann een weermachine ontworpen die simuleert hoe koud het in het thuisland is.

De internationale bevraging bevestigt dat het weer de bepalende factor is om van de vakantie een succes te maken. Gemiddeld geeft nagenoeg veertig procent van de vakantiegangers aan vreugde te putten uit het feit dat het thuis slecht weer is terwijl ze met vakantie zijn. Op reis checkt gemiddeld 51 procent van de deelnemers aan het onderzoek het weerbericht voor het thuisland.

Weersimulator

Om ons nog net een tikkeltje gelukkiger te doen voelen op vakantie, heeft Neckermann een weersimulator laten bouwen. Dat is een soort cabine waarin de vakantiegangers de weersomstandigheden van thuis kunnen voelen. In de simulator is het niet enkel kouder, het kan er ook regenen, sneeuwen en waaien.

Woordvoerster Nathalie Meert vertelt aan VTM NIEUWS dat de actie ludiek bedoeld is. Door te voelen hoe koud het in het thuisland is, zijn de vakantiegangers meer tevreden op hun warme bestemming. “Als het weer thuis zo belangrijk is voor de vakantiebeleving, waarom brengen we het thuisweer dan niet naar de vakantiebestemming om het genot van de vakantie nog te verhogen?”

Thailand

De weersimulator werd geplaatst op een strand in Thailand in februari. Vakantiegangers van verschillende nationaliteiten waren geprikkeld om een bezoek te brengen aan deze machine. Het leverde een ludiek filmpje op met beelden van vakantiegangers en hun reactie.

Het onderzoek werd uitgevoerd in vijf landen: Finland, Zweden, Noorwegen, Denemarken en Duitsland. Vooral de Scandinaviërs hopen dat het in hun thuisland kouder is dan op vakantie.