Deze tattoo-artiest helpt vrouwen na borstkanker

De Braziliaanse tattoo artiest Yurgan Barret geeft vrouwen die borstkanker hebben overleefd op een opmerkelijke manier weer meer zelfvertrouwen. Hij tatoeëert tepels en areola’s, de huidkleurige cirkel rond de tepel, bij vrouwen die hun borst lieten amputeren.

Voor heel wat vrouwen heeft zo’n amputatie niet alleen lichamelijke gevolgen, maar ook emotionele. Het geeft sommige onder hen een deuk in hun zelfvertrouwen en daarom besliste Barret om zich te specialiseren in het tatoeëren van tepels en areola’s.

Barret is een van de beste tattoo artiesten van Brazilië en houdt twee dagen per maand vrij om de speciale tattoos te zetten. Omdat Barret weet hoe belangrijk de tattoo is voor sommige vrouwen, zet hij ze volledig gratis.