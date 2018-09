Deze mannen zweven aan 200 km/uur door de lucht

In China vond dit weekend een wedstrijd Wingsuit springen plaats. Veertien deelnemers sprongen met een soort vleugelpak van een rots en probeerden, aan een snelheid van 200 kilometer per uur, een roos in de lucht te raken. Hoe dichter de deelnemers bij het midden van de roos konden springen, hoe meer punten ze konden verdienen.

Een atleet krijgt tien punten als hij de buitenste ring raakt en vijftig punten voor het raken van het oog van de roos. De helft van de atleten miste het doelwit omwille van de weersomstandigheden.