Mark Racop uit Indiana (Verenigde Staten) bouwde zijn eigen Batmobile, de fictieve wagen van de held Batman. Wanneer Racop ermee rijdt, zijn toeschouwers vaak heel enthousiast. "Ze steken hun duim op, zwaaien of zingen een Batman-liedje", zegt de man. Zelf zegt hij dat met de Batmobile rijden in geen geval te vergelijken is met eender welk ander voertuig.