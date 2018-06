Deze man is blind en doof maar volgt toch het WK

De Colombiaan Jose Richard Gallego heeft een vriend met een hart voor voetbal dat even groot is dan het zijne. Met de hulp van zijn handen ‘toont’ Cezar Daza aan Jose hoe de match verloopt, wie aan de bal is en welke punten gescoord worden.

Jose Richard Gallego is doof én blind maar heeft geen moeite om de matchen van zijn land Colombia op het WK voetbal te volgen. Vriend Cezar helpt hem daarbij, door met zijn handen uit te beelden wat er op het veld gebeurt zoals hier tijdens de wedstrijd Polen-Colombia van gisteren.

Passie voor voetbal

De vrienden leerden elkaar drie jaar geleden kennen en delen vanaf dag één hun passie voor voetbal. Daza besloot zijn vriend te helpen omdat hij door zijn dubbele handicap geen voetbalwedstrijden meer kon volgen.

“Ik herinner me nog dat ik voor ik blind werd, regelmatig met mijn familie naar wedstrijden tussen Santa Fe en Millionarios keek. Mijn handicap heeft de liefde voor voetbal niet verminderd.

Speciale gebarentaal

Cezar besloot snel gebarentaal te leren zodat hij zijn vriend begreep en ontwikkelde een nieuw soort ‘gebarentaal’ speciaal voor tijdens voetbalwedstrijden.

De twee hebben duidelijke afspraken gemaakt over welke beweging overeenkomt met een hoekschop, inworp, de lijnen op het veld, een penalty en ook een gele of rode kaart. En bij een doelpunt wordt gewoon gejuicht, zoals alle andere fans doen.

Colombia won de wedstrijd tegen Polen uiteindelijk met drie tegen nul.