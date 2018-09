Joey Chestnut heeft in de Verenigde Staten de grootste 'chickenwing-eetwedstrijd' gewonnen. De man at maar liefst 206 kippenvleugels in twaalf minuten tijd, dat zijn er zo'n zeventien per minuut. Chestnut won ook vorig jaar de wedstrijd en staat bekend om zijn enorme eetcapaciteit. De winnaar werd tijdens de wedstrijd achternagezeten door Geoffrey Esper, die 194 vleugels naar binnen speelde.