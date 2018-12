Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) is vandaag jarig. En dat was ook Philippe De Backer (Open Vld) niet ontgaan. Tijdens de persconferentie over het Antwerps bestuursakkoord gaf De Backer De Wever het stadskookboek van Antwerpen. "De eerste vertrouwensbreuk is een feit. Ik had gevraagd om dat niet te doen", zei De Wever lachend.