De schil van deze banaan kan je eten

Japanse landbouwers zijn erin geslaagd om bananen te kweken met een eetbare schil. De schil van de zogenoemde Mongee-banaan is veel dunner dan die van een gewone banaan en is verteerbaar.

Dat komt onder meer omdat de landbouwers de bananen zachtjes laten bevriezen tot -60 graden. Nadien worden ze ontdooid. De methode werd ontwikkeld door een onderzoeker die er jarenlang zijn hobby van maakte. “Hij wilde een banaan eten die lekker en veilig was. De schil is nu eetbaar omdat ze geteeld is zonder chemicaliën”, klinkt het bij D&T Farm, het bedrijf die de bananen kweekt.

Bruine vlekjes

Wie een banaan met eetbare schil koopt, moet wel wachten tot er kleine bruine vlekjes verschijnen. Dat is het teken dat de banaan voldoende rijp is om in zijn geheel op te eten.

De schil zou niet veel smaak bevatten en de banaan zelf heeft een sterke tropische smaak. “Bijna zoals een ananas”, zeggen Japanse media die de vrucht proefden.

Voorlopig is de banaan alleen in Japan te koop. Je betaalt wel 4,80 euro per stuk.

Foto: D&T Farm