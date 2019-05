De oudste Porsche wordt deze zomer geveild

De Porsche Type 64 uit 1939 gaat deze zomer naar de hoogste bieder. Het model werd zo’n tien jaar gemaakt voor de eerste officiële Porsche 365 uit 1948. De Tweede Wereldoorlog zorgde ervoor dat de Type 64 zijn glorie op het circuit niet liet zien. De Type 64 werd gebouwd voor een 1.500 km lange race van Berlijn naar Rome die in september 1939 zou plaatsvinden.

Doordat de Tweede Wereldoorlog uitbrak, kon die race niet doorgaan. De auto werd gebouwd in de eerste werkplaats van Porsche in Stuttgart. Uniek exemplaar De auto was van de Porsche-oprichter, Ferdinand Porsche en zijn zoon Ferry.

Tijdens de tweede wereldoorlog heeft de Porsche familie dit Porsche interieur omgebouwd van een raceauto naar comfortabele stoelen en gebruikte de wagen voor hun dagelijkse activiteiten.

Er zijn slechts drie Type 64's gebouwd, maar dit is de enige die nu nog bestaat. Gedurende zijn lange geschiedenis, veranderde de wagen slechts vier keer van eigenaar en werd een aantal jaren bestuurd door de Oostenrijkse coureur Otto Mathe. Na een motorongeluk bleef Mathe achter met een verlamde rechterarm, maar hij bleef racen door het stuur van zijn Type 64 om te schakelen.

Veilinghuis Sotheby’s zegt dat de auto nog in een zeer originele staat verkeert, met zijn originele luchtgekoelde flat-4-motor en een aantal originele gereedschappen en reserveonderdelen.“Elk detail van de auto is matching, het is nooit echt gerestaureerd, het heeft er alleen voor gezorgd. De auto is echt een stukje geschiedenis dat moeilijk te vinden zal zijn”, zegt autospecialist bij Sotheby’s Marcus Gorig.

De auto wordt geveild in Californië tussen 15 en 17 augustus en dat voor een aanzienlijke som. Er wordt verwacht dat de auto verkocht zal worden voor een bedrag tussen de 15 en 20 miljoen dollar.