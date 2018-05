De meikever is daar, maar geen paniek

Het was je misschien, net als vele Vlamingen, al opgevallen: de meikever vliegt weer volop rond. Natuurpunt kreeg al 600 meldingen binnen. “Hoewel heel wat mensen denken dat het om een zeldzaam beestje gaat, is dat niet echt het geval”, zegt insectenexpert van Natuurpunt Wim Veraghtert aan VTM NIEUWS.

In de eerste decennia van de vorige eeuw werden de dieren als een bedreiging gezien, omdat ze zo talrijk waren dat ze hele gewassen konden kaalvreten. Toen moesten ze ook verdelgd worden. Daardoor nam de populatie zienderogen af, ook in onze contreien.

“De aantallen hebben zich nu hersteld, al zijn er nog steeds minder als pakweg vijftig jaar geleden”, legt Veraghtert uit. Exacte cijfers van de aantallen in Vlaanderen zijn er niet.

Schadelijk?

Bij ons worden vooral de larven van de meikever als schadelijk ervaren. Meikevers leggen namelijk hun eitjes in de grond. Als die uitkomen, voeden de larven zich met graswortels en kunnen ze schade toebrengen aan tuinen.

“Die larven hebben zich nu ontwikkeld tot de kevers die we zien rondkruipen en –vliegen”, zegt Veraghtert. “De meikever is vooral nachtactief. Als je ’s nachts aan een tankstation stopt, moet je maar eens rondkijken. De kans is zeer groot dat je enkele exemplaren ziet.”

Mei of aprilkever?

En dat is zeer normaal voor de tijd van het jaar. De kever heeft zijn naam niet gestolen en kent zijn glorieperiode meestal in mei. Als de lente zeer warm begint, kan het zijn dat de natuur een boost krijgt en we de meikever in april al te zien krijgen.

Plaag

Hoewel de diertjes in Vlaanderen voor weinig overlast zorgen, is dat niet overal zo. In de Duitse deelstaten Baden-Wurttemberg en Hessen kampen ze op dit moment met een ware plaag. De boeren vrezen er voor hun gewassen, maar bestrijding met chemische pesticiden is niet meer toegestaan.