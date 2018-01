Cornetto komt met glutenvrij hoorntje

Cornetto komt binnenkort met een veganistische versie van het bekende hoorntje. En op de koop toe is dat hoorntje nog eens glutenvrij. Voorlopig is de vegan Cornetto wel nog niet in ons land te koop.

Het glutenvrije hoorntje wordt gevuld met vanille soja-ijs en afgewerkt met veganistische chocolade. Daarmee wordt niet enkel met veganisten rekening gehouden, maar ook met mensen die lactose- of glutenintolerant zijn.

De Vegan Cornetto zit voorlopig wel maar in de testfase. Het hoorntje is dan ook enkel nog maar in Italië te verkrijgen. Volgende maand is er een proefproject in het Verenigd Koninkrijk. Het is niet duidelijk of en wanneer het ijsje bij ons op de markt komt.