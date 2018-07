Cornbraids nieuwe hype op TML

Op het dancefestival Tomorrowland zijn cornbraids de nieuwe trend. Daarbij worden strakke invlechtingen dicht tegen het hoofd gemaakt, die in echte Tomorrowlandstijl worden versierd met glitters en bloemen.

In Boom is dag drie van het muziekfestival Tomorrowland volop aan de gang. De feestvierders sparen geen moeite om er piekfijn uit te zien. Heel wat vrouwen laten daarom cornbraids maken, twee strakke invlechtingen. Vaak zijn de vlechten afgewerkt in echte Tomorrowlandstijl, met lintjes, bloemen of glitters. "Het is het ideale festivalkapsel, voor warme dagen en nachten in een tent, want je haar hangt niet in je gezicht", klinkt het bij feestvierders.

Maar liefst veertien kappers staan er in het kapsalon op het festivalterrein klaar voor de feestvierders. In een kwartiertje, en voor zeven euro maken ze het ene invlechtkapsel na het andere. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat is het dan ook aanschuiven.