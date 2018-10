Chinese man plantte al 77 ha bos en wil niets kappen

De Chinese Wei Fafu heeft sinds 1985 al 76,67 ha bos geplant. Veel mensen zijn jaloers op zijn 'goudmijn', maar Wei wil zijn bossen niet kappen. Hij patrouilleert elke dag zelf om diefstal en brand te vermijden.

In de Chinese provincie Guizhou in het zuidwesten van China, plant Wei (76) al meer dan dertig jaar bomen. De man heeft naar eigen zeggen "de bitterheid van bosvernietiging door brand ervaren". De berg was vroeger voor de omwonenden nodig om te overleven, maar door een brand werd alles vernield. Daarna heeft Wei er honderdduizenden bomen geplant.

Het was geen makkelijke opgave, want meer dan de helft van de bomen die Wei op de dorre grond plantte, overleefde het niet. Hij zette echter door en is vandaag een inspiratiebron in Guizhou. Wei werd in 2015 geëerd als modelarbeider van de provincie en is dit jaar kandidaat voor het ethische model in de provincie Guizhou.