Chinese kruipt mee in bagagescanner

Een Chinese vrouw die haar dierbare spullen niet alleen door de bagagescanner in een treinstation wilde laten gaan, is zelf mee in het toestel gekropen. De beelden die het scantoestel maakte, gaan nu de wereld rond.

Je persoonlijke spullen door een scanner laten gaan, is een noodzakelijk kwaad waar niemand echt zit op te wachten. Maar een vrouw in het Dongguan treinstation in China kon zo moeilijk afstand doen van haar spullen, dat ze gewoon mee in het toestel kroop.

Op de video zie je de vrouw ook nog uit het beveiligingstoestel kruipen. De reden waarom ze dit deed, is niet duidelijk maar wellicht zat er iets heel waardevols in haar bagage. Rond Chinees Nieuwjaar hebben Chinezen vaak heel veel cash geld op zak na een bezoekje aan familie.