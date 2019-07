Chinese jongen (10) vindt nest dinosauruseieren

De tienjarige Zhang Yangzhe uit het Chinese Heyuan City heeft een nest versteende dinosauruseieren gevonden. De jongen, die veel leest over dino’s, spotte een ei in een rivierbedding tijdens een wandeling met zijn moeder Li Xiaofang. Ze contacteerden experts van een plaatselijk museum, die bevestigden dat het inderdaad ging om een dinosaurusei. Ze groeven nog tien andere eieren op, die worden tentoongesteld in het museum. De elf eieren zijn zo’n 66 miljoen jaar oud en hebben een doorsnede van ongeveer negen cm.