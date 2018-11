Chen is zeventig, woont in Taiwan en is waarschijnlijk de fanatiekste Pokémon Go-speler die je ooit hebt gezien. De man heeft maar liefst vijftien gsm-toestellen aan zijn fiets hangen, waarmee hij tegelijk naar Pokémons zoekt. In het mandje op zijn fiets heeft Chen verschillende batterijpakketten geïnstalleerd, waardoor hij de hele nacht de baan op kan en zijn gsm's altijd opgeladen zijn.