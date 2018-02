In Rio de Janeiro, in Brazilië, is het grootste carnavalsfeest ter wereld weer begonnen. Gisteravond zijn de parades door de Sambadrome getrokken, en dat is altijd het hoogtepunt van het feest.

Alle sambascholen proberen elkaar de loef af te steken met indrukwekkende praalwagens en hun beste samba-danseressen. Het carnaval wordt grotendeels georganiseerd door de inwoners van de favela's, de armere wijken van Rio. De sambaschool die wint krijgt een miljoen dollar.