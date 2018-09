Brusselse brandweer wint 'Belgian Fire Games'

De brandweer van Brussel is vandaag de winnaar geworden van de 'Belgian Fire Games'. Het gaat om een tweejaarlijkse wedstrijd waarin brandweerzones uit het hele land het tegen elkaar opnemen in fysieke en technische proeven. Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) kwam de brandweermannen bij de start vanochtend aanmoedigen.

In tien minuten tijd zoveel mogelijk emmers water tot boven in een toren dragen of een pop uit een bus bevrijden, het zijn enkele van de zes proeven die brandweerlui van 21 teams tijdens de Belgian Fire Games hebben afgelegd.

De proeven testen vooral de fysieke conditie en het technisch inzicht van brandweermannen. En natuurlijk moet je ook kunnen inspelen op elkaar, het is door die details dat je kan seconden winnen tijdens de wedstrijd.

Het korps uit Brussel heeft de Belgian Fire Games gewonnen. Zij mogen ons land nu vertegenwoordigen op het wereldkampioenschap, volgend jaar in China.