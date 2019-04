Britse reporter komt te vroeg in beeld, haar ‘verdwijntruc’ gaat viraal

Tamara Cohen bracht eergisteren verslag uit over de brexitonderhandelingen in de ambtswoning van de Britse premier Theresa May. Maar de Sky News-correspondente kwam te vroeg in beeld en moest even een ‘verdwijntruc’ toepassen om het livebeeld van de aankomende Geoffrey Cox niet te verstoren.

Het beeld werd ook door een televisiemedewerker opgemerkt die het beeld deelde op Twitter, waar het al snel viraal ging.

De tweet is intussen al meer dan 1.500 keer gedeeld en kreeg al meer dan 6.000 'likes'.