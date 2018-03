Britse duiker filmt massa plastic in oceaan

De Brit Rich Horner heeft op YouTube een filmpje gepost waarin hij zwemt tussen het plastic afval in de oceaan in Bali. Hij klaagt hiermee aan dat er meer plastic in de zee zit dan er vissen zijn, en dat op een plaats waar de roggen normaal talrijk aanwezig moeten zijn.

Op de beelden zijn massa’s plastic zakjes, potjes, flesjes en verpakkingen van voedingsmiddelen te zien. Horner zwemt in het Indonesische Bali in de oceaan ter hoogte van Manta Point, een plaats waar roggen normaal gezien ‘schoongemaakt’ worden door kleinere visjes die hun rug als het ware scrubben door de parasietjes ervan af te eten.

Massale schoonmaakactie

Bali hoopt met een massale schoonmaakactie de grote vuilberg uit de oceaan te kunnen halen. Het toeristische eiland wordt al meerdere maanden overspoeld door plastic. De stranden liggen er vol van. De plastic zakjes vormen vaak een grote drijvende massa waardoor de vissen in het water andere oorden opzoeken.

Dagelijks wordt zo’n 130.000 ton plastic afval geproduceerd in Indonesië waarvan ongeveer de helft verzameld wordt. De rest wordt ofwel illegaal verbrand of gedumpt.

Elders in oceaan

Andere duikers bezochten dezelfde plaats een dag later en stelden vast dat de plastic afvalmassa zich had verplaatst naar elders in de oceaan.

Bekijk het filmpje hier: