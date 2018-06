Brandweer redt kat uit motor auto

In Beveren in Oost-Vlaanderen heeft de brandweer een klein katje gered, het dier kwam vast te zitten in het motorcompartiment van een auto. De poes hield er niets aan over.

Voorbijgangers hoorden een kat miauwen in een stilstaande wagen in Beveren. Een kleine poes was erin vastgeraakt. De eigenaar van de auto, die even naar de bakker was, probeerde de kat via de motorkap te bevrijden. Maar dat had geen succes.

De Beverse brandweer kwam uiteindelijk naar de Kloosterstraat om het dier te bevrijden. Daarvoor moest de auto gekrikt worden met hefkussens voor zware ongevallen en werd de motorplaat gedemonteerd. De brandweerman die de kat bevrijdde, werd door de voorbijgangers op applaus getrakteerd.

De kleine kat werd ter plaatse geadopteerd door één van de toeschouwers van de reddingsactie.