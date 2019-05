Een landbouwer uit Nebraska is tot het uiterste gegaan om zijn leven te redden. Toen hij kwam vast te zitten in een machine, nam hij zijn zakmes om zijn onderbeen te amputeren en zich te bevrijden. “Ik had geen telefoon bij me, wist niet waar die was en dus begon ik maar te snijden”, zei de 63-jarige Kurtis Kaser achteraf.

Als zijn been voldoende hersteld is, krijgt Kaser een prothese. De landbouwer twijfelt er niet aan dat hij snel weer met zijn kunstbeen op zijn akkers zal staan.