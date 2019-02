Boeing 747 heeft laatste rustplaats bereikt

Na veel passen en meten is de Boeing 747 van reisorganisatie Corendon in de nacht van zaterdag op zondag op zijn laatste rustplaats gezet bij het Corendon Village Hotel in het Nederlandse Badhoevedorp. Er waren 57 parkeerbewegingen voor nodig.

Het afgedankte en gestripte toestel werd de afgelopen nachten stukje bij beetje verplaatst van Schiphol naar de tuin van het hotel. De jumbojet moest daarvoor op een zware trailer weilanden en sloten doorkruisen en de A9 oversteken. De snelweg was daarvoor in de nacht van vrijdag op zaterdag korte tijd geblokkeerd.

De Boeing wordt een 'experience center'. Er komt een 5D-attractie in, waar bezoekers turbulentie kunnen ervaren. Ook kunnen ze een 'wing walk' maken, een wandelingetje op de vleugel.