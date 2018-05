Bevers van 2 weken oud opgevangen

In het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek worden bevers van amper twee weken oud opgevangen. Het centrum kreeg nog nooit zo'n kleine bevers binnen. Hun moeder was nog zogend, maar overleed, dus de diertjes worden met de papfles gevoed.

De kleine bevers werden in de Ardennen gevonden nadat hun moeder werd overreden. De bevers waren amper twee weken oud toen ze naar het Natuurhulpcentrum werden gebracht. Daar worden ze nu met de papfles gevoed en goed verzorgd.

Daarna zullen de dieren bijvoorbeeld ook takken leren eten en leren zwemmen. Na drie maanden in Opglabbeek worden de dieren namelijk vrijgelaten in een geschikt natuurgebied.