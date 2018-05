België heeft langste springkasteel

‘The Beast’ is de langste opblaasbare hindernisbaan ter wereld. Het Belgische springkasteel van Hold My Shoes en V-Formation kon met haar lengte van 495,52 meter een plekje in het Guinness World of Recordsboek bemachtigen. Jong en oud kunnen zich uitleven op de zestig uitdagingssecties en hindernissen op de opblaasbaan.

Het kan ongeveer tien minuten duren voordat enthousiastelingen de hindernisbaan van bijna vijfhonderd meter volledig afleggen. Maar het hoeft niet altijd zo lang te duren, want ‘The Beast’ bestaat uit verschillende springkastelen die met elkaar verbonden worden.

Eigen record verbreken

"We zijn jaren geleden begonnen met het maken van onze eerste onderdelen op basis van een eenvoudig verbindingsidee, zodat we gemakkelijk nieuwe onderdelen konden bevestigen”, klinkt het bij de kersverse wereldrecordhouders.

‘The Beast’ bestaat uit vier verschillende tracks. Door twee keer ‘The Beast’ aan elkaar te hangen, vormen acht tracks bijna vijfhonderd meter luchtkasteel. Ook die combinatie wordt 'The Beast' genoemd en is met haar 495,52 meter en zestig hindernissen de langste opblaasbare hindernisbaan ter wereld.

“Door een extra opblaasstuk toe te voegen, kunnen we eigenlijk ons eigen record verbreken”, klinkt het bij de organisatie. “Voor de zomer nog kan dat al het geval zijn, want dan komt het derde beast eraan.” Het afleggen wordt volgens de bedenkers van het parcours dan wel loodzwaar.

Uitproberen?

Wie graag zelf de sprong wil wagen of wil bewijzen dat hij een echte sportman is, kan het springkasteel testen in het Verenigd Koninkrijk van 26 tot 28 mei. Daarna worden evenementen georganiseerd in Australië, Japan, Chili, Brazilië, Nederland, Slowakije en Zweden.

Foto: V-Formation