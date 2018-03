Beer balanceert op rug baasje

Een beer heeft voor wel heel vertederend beeldmateriaal gezorgd. Op camarabeelden van een dierenopvangcentrum is te zien hoe een Syrische beer op de rug van haar baasje kruipt en een tijdlang balanceert, en dit zonder enige oefening.

De Syrische beer Amy verblijft in het Wildlife Center in Otisville, in New York. Amy is veertien jaar oud en weegt zo’n 180 kilogram. Het dier wordt daar opgevangen nadat het fokprogramma waarvan ze deel uitmaakte, mislukte. “De beren houden ervan om met hun baasje Jim te spelen”, klinkt het. “Ze beschouwen hem als hun speelkameraad.