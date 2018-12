Minister Tommelein was een tijdje geleden te gast bij Ann Van Elsen in ‘De Familie Van Elsen’ op Joe. Daar vertelde hij dat hij in zijn thuisstad Oostende weleens André Hazes zingt voor vrienden en familie. Dat was Sven & Anke niet ontgaan, en dus hebben ze minister Tommelein gevraagd of hij ook eens op nationale radio een liedje van André Hazes zou willen zingen. Het resultaat daarvan was vanmorgen te horen in hun ochtendshow.