Bart De Wever kruipt letterlijk in huid van 'Darth Vader'

N-VA-voorzitter Bart De Wever wordt naar eigen zeggen wel eens vergeleken met Darth Vader, een van de wrede personages uit 'Star Wars'. "Ik heb me die vergelijking eigen gemaakt: iemand moet 'the bad guy' zijn. Ik zou zelfs graag een masker hebben en ik zou het dragen", zegt De Wever in het VTM NIEUWS-programma 'Alloo Bij'. En dat liet Luc Alloo uiteraard niet zomaar passeren...

Bij de volgende ontmoeting na de opmerkelijke uitspraak van De Wever verraste Alloo hem met een masker van Darth Vader en een zogenaamde 'lightsaber'. De Wever trok de outfit midden op straat aan. Op de vraag hoe hij zich voelde, antwoordde hij laconiek: "belachelijk".

De volledige aflevering van ‘Alloo Bij Bart De Wever’ ziet u morgenavond om 21.45 uur bij VTM