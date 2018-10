Banksy wou kunstwerk helemaal versnipperen

Streetart-kunstenaar Banksy wou zijn kunstwerk dat op een veiling in Londen deels vernietigd werd, eigenlijk volledig vernietigen. In een video die hij op zijn website plaatste, toont hij hoe hij de versnipperaar installeert in een frame en hoe bij 'oefensessies' het kunstwerk altijd helemaal versnipperd werd.

In de video is ook te zien hoe veilinghuis Sotheby's het kunstwerk veilt en hoe het werk gedeeltelijk vernietigd wordt nadat de veilingmeester het kunstwerk toewijst aan een koper.

Het beroemde beeld 'Girl with a balloon' werd bijna twee weken geleden voor omgerekend bijna 1,2 miljoen euro verkocht. Kort nadat het werk was afgeklopt, trad tot ontzetting van vele aanwezigen een versnipperaar in werking die in het kader ingebouwd was. Slechts het bovenste deel van het kunstwerk bleef heel, de rest hing in stroken eronder.

Love is in the bin

Banksy, van wie de identiteit onbekend is, beschreef de actie later op zijn Instagram-account als een al lang geplande kritiek op de kunstmarkt. Het veilinghuis deelde mee dat de koopster een "Europese verzamelaar is en sinds vele jaren een klant van Sotheby's".

Ze zou het werk ook versnipperd aanvaarden. "Het is het eerste kunstwerk uit de geschiedenis, dat tijdens een veiling live ontstaan is", klinkt het. 'Girl with a balloon' heet vanaf nu dan ook 'Love is in the bin'.

Bekijk ook: