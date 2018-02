Babyolifantje Planckendael heet Tun Kai

De babyolifant die begin dit jaar geboren werd in Planckendael zal door het leven als Tun Kai. Dat maakte de dierentuin zelf bekend. Na vele inzendingen bleven er nog drie namen over het voor het jong van Kai-Mook. En Tunaja of Tanvu, maar Tun Kai genoot de voorkeur van de verzorgers.

Planckendael deed een oproep om te stemmen op een echte Aziatische naam voor het jong. Via de hashtag #KaiMookMama stuurden maar liefst 1.700 mensen suggesties door. Uit de honderden voorstellen hebben de verzorgers drie namen gekozen:

Tunaja - betekent dochter

Tun Kai - Tun betekent zaterdag (haar geboortedag), Kai verwijst naar mama Kai-Mook

Tanvu - betekent delicaat meisje

Op een traditionele Indiase ceremonie werd de olifant gewijd en mocht uiteindelijk vicepremier en ook peetvader van Tun Kai Kris Peeters (CD&V) de naam bekend maken.