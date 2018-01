Baby van Kai-Mook zoekt nog een naam

Planckendael heeft meer details bekendgemaakt over het geboren baby-olifantje. Kai-Mook, die zelf in 2009 de eerste olifant was die in België werd geboren, is na 630 dagen zwangerschap bevallen van een nu al 100 kilogram zware baby. Het gaat volgens het Mechelse dierenpark allicht om een mannetje.

Suggesties voor een naam zijn welkom op sociale media met de hashtag #KaiMookMama. Alle namen van in 2018 geboren dieren beginnen met een T en de naam voor de olifant moet Aziatisch zijn vanwege de soort waartoe hij behoort. De verzorgers zullen hun voorkeursnamen kiezen uit de voorstellen.

De kersverse baby is volgens Planckendael nu al iets groter dan zijn nichtje Suki, de dochter van May Tagu - zus van Kai-Mook - die op kerstdag geboren werd. De bevalling verliep vlot en rustig en het jong stond snel op zijn pootjes. Bezoekers kunnen het diertje nu al bewonderen.

Later dit jaar, allicht tegen de zomer, zal ook Phyo Phyo, de moeder van Kai-Mook en May Tagu, nog bevallen. De vader is in alle drie de gevallen kweekstier Chang, die intussen al verhuisd is naar Kopenhagen om ook daar deel te nemen aan een kweekprogramma. In zijn plaats kwam een andere kweekstier, Kanvar, over van de Antwerpse Zoo om de komende jaren op zijn beurt voor nageslacht te zorgen.