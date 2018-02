Auto vliegt door garagemuur

In China is een bestuurder met zijn wagen door een muur van een parkeergarage gereden. De man was, naar eigen zeggen, even afgeleid waardoor hij het gaspedaal te hard induwde. Als bij wonder raakten de twee inzittenden slechts lichtgewond.

Op de beelden van de bewakingscamera’s is te zien hoe een bestuurder van een witte wagen gas bijgeeft na het afdraaien, waarna hij door de muur van de tweede verdieping vliegt. Chauffeur Zhang geeft toe dat het ongeval te wijten is aan onoplettendheid.

“Nadat ik uit mijn parkeerplaats gereden was, boog ik voorover om een USB-kabel te nemen. Daardoor begon ik meer op het gaspedaal te duwen, waarna ik door de muur vloog. Ik heb enorm veel spijt", voegt hij er nog aan toe.