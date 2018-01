Auto crasht in tweede verdieping

In Santa Ana, in de Amerikaanse staat Californië heeft een auto een spectaculaire crash gemaakt in de tweede verdieping van een kantoorgebouw. De wagen raakte de middenberm en werd gekatapulteerd. De dashcam van een stadsbus kon de spectaculaire crash vastleggen.

Het ongeval gebeurde zondag al, maar nu zijn ook beelden vrijgemaakt van de spectaculaire crash. Waarom de wagen met zo’n snelheid over de middenberm reed, is nog niet duidelijk. Maar de wagen werd alleszins gekatapulteerd en belandde in de tweede verdieping van een kantoor.

Een persoon kon zichzelf bevrijden uit het wrak. Een andere persoon zat gekneld en moest door de brandweer bevrijd worden. Beiden raakten slechts lichtgewond.

De politie zei later dat de bestuurder verdovende middelen gebruikt had.

OCFA in Santa Ana with a vehicle that crashed into the second floor of a small Office building. The vehicle hit the center divider and went airborne and landed into the building. One person self extricated, the other person is still trapped in the vehicle. USAR from OCFA On scene pic.twitter.com/Lm5b4oyCIm