Artiest tekent Martin Luther King in graanveld

Dario Gambarin, een Italiaans artiest, maakte een wel erg speciaal eerbetoon voor Martin Luther King. Hij ploegde een graanveld om in de vorm van het gezicht van de legendarische activist. Dat deed hij omdat het vijftig jaar geleden is dat King stierf.

Het unieke kunstwerk dat Dario Gambarin maakte in Castagnaro, nabij Verona in Italië, is 21.000 vierkante meter groot. Het gezicht alleen is al 120 meter lang. Gambarin gebruikte meerdere tractoren en ploegen van verschillende hoogtes om het gezicht van King te tekenen in een graanveld.

Sneltempo

Op 4 april zal het vijftig jaar geleden zijn dat Martin Luther King werd doodgeschoten. Kunstenaar Gambarin had zelf een stuk minder tijd nodig om het gezicht van King in het graan te ploegen. Op zeven uur tijd was de klus geklaard.

De kunstenaar was trouwens niet aan zijn proefstuk toe. In het verleden gebruikte hij dezelfde methode om onder andere Donald Trump, Vladimir Poetin en Barack Obama in een graanveld te plaatsen.

Spijtig genoeg zijn de kunstwerken van Gambarin niet de meest duurzame. Binnen enkele dagen wordt het veld weer omgeploegd om opnieuw te zaaien.