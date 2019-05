Aquarium voor bedreigde zeedraken geopend

In Californië is er een aquarium geopend voor zeedraken. De dieren worden met uitsterven bedreigd door vervuiling en opwarming van de oceaan. Bovendien worden ze gebuikt om medicijnen op te testen en worden ze illegaal als huisdier gehouden.

In de natuur vind je bedreigde zeedraken enkel terug aan de zuid- en westkust van Australië. Er bestaan drie soorten zeedraken: gewone zeedraak of wiervis, de grote rafelvis en de robijnrode (die nog maar onlangs ontdekt is). De biologen hopen dat de zeedraken zich in het aquarium voortplanten.